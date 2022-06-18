İETT otobüsü 17 araca çarptı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'de kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü, Canan Sokak'ta trafik faciası meydana getirdi.

EM2 Eminönü - Kulaksız seferini yapan İETT otobüsü, Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a girdiği sırada kontrolden çıkarak sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarpmaya başladı.

17 araca çarptı

Hızını alamayan otobüs, sokak boyunca park halinde bulunan içinde kamyon, ambulans ve otomobillerin bulunduğu toplam 17 araca çarptı.

Sokağı birbirine katan sürücü, son olarak çelik kasa yüklü kamyona çarparak durabildi.

Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı.

Şoför kaçtı, araç sahipleri şoka uğradı

Kimliği belirlenemeyen sürücü, 17 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Otobüsün çarptığı 17 araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası araç sahipleri araçlarının başlarına koşarken gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı.

"Bir baktım otobüs son sürat geliyor"

Evde otururken gürültü üzerine balkona çıkan mahalle sakini Hidayet Tayfur,

"Canan sokağın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Zaten vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı.

Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahısı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa, birkaç tane ölü falan olurdu. Burada otobüs hattı yok. Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a giriş yapıyor böyle bir hat yok." dedi.

"Bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor"

Aracında hasar oluşan Gökhan Demirci, "Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor. Benim aracım da bu. Aracımın ön tarafında ve arka tarafında maddi hasar var." diye konuştu.

"Yüksek bir ses duyduk"

Aracında hasar oluşan başka mahalle sakini Mustafa Demirtürk ise,

"Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zaten." dedi.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri, Park halindeki araçlara çarparak dehşete sebep olan otobüsün kim tarafından kullanıldığının belirlenmesi ve kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İETT açıklama yaptı

İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi.

EM2 hattında görev yapan aracın, yapılan inceleme sonucunda saat 22.43'te Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edildiği belirlendi.

Aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı, Eyüp Devlet Hastanesi'nden geri dönüş yaparak ilerlediği, Veysel Karani Durağı'ndan sonra saat 00.20'de Canan Sokağı'na girdiği ve burada çok sayıda araca çarptıktan sonra terk edildiği,

Filo Takip Merkezi tarafından belirlendi. Konuyla ilgili adli işlemler Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi tarafından yürütülmektedir. Aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır." denildi.