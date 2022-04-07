İETT otobüsü durağa çarptı
İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü durağa çarptı. Kaza esnasında durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
TÜRKİYE 07.04.2022, 19:48
D-100 karayolu yan yolda Bakırköy'den Topkapı yönüne ilerleyen İETT otobüsü, Tınaztepe durağına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, durak ve otobüste hasar oluştu.
Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenildi.
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