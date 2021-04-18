İftar sofrasında göğsünden bıçaklandı!

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tezgahtan aldığı ekmek bıçakğıyla eski eşi Hanım Ç.’yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.