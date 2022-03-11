Iğdır'da hayvan pazarında sopalı kavga

Iğdır'da Söğütlü Mahallesi'nde aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup, hayvan pazarında tartışmaya başladı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ardından iki grup birbirlerine sopalar ile saldırmaya başladı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Sopaların konuştuğu kavgayı vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Kavga esnasında taraflar ise 'vurun vurun' diye bağırdı.