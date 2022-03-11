Iğdır'da hayvan pazarında sopalı kavga
Iğdır Söğütlü Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan 2 grup arasındaki kavgada sopalar konuştu.
TÜRKİYE 11.03.2022, 16:08
Iğdır'da Söğütlü Mahallesi'nde aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup, hayvan pazarında tartışmaya başladı.
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ardından iki grup birbirlerine sopalar ile saldırmaya başladı.
SOPALARLA SALDIRDILAR
Sopaların konuştuğu kavgayı vatandaşlar araya girerek ayırdı.
Kavga esnasında taraflar ise 'vurun vurun' diye bağırdı.
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