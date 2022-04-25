İHA destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarmamız;

Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde,

J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi." dedi.

Soylu, "Tükeniyorsunuz. Teslim olun." çağrısı da yaptı.

İçişleri Bakanlığı da teröristlere ait mühimmat, teçhizat ve malzemelerin de ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." denildi.