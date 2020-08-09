İHA'lar teröristlerin hain planını deşifre etti
Teröristlerin, Türk ordusunu suçlamak için Irak'ın kuzeyindeki ormanlık alanlarda yangın çıkardıkları tespit edildi.
TÜRKİYE 09.08.2020, 14:25
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristler, Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlamak ve Türkiye'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor.
Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, insansız hava aracının çektiği görüntülerle ortaya konuldu.
Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.
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