İhbara gittiler banyoda ceset buldular!

Mardin'in Kızıltepe Selahattin Eyyubi Mahallesi Mevlana Sokakta edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine banyoda mahsur kalma ihbarında bulunuldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Banyo kapısının camını kırarak açan ekipler, Emine Gökçen isimli kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gökçen'in (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.