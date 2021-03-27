II.Elizabeth'ten Türk öğrencinin mektubuna yanıt

Bade Ekiz'in kişisel bilgilerini paylaştığı ve kraliçe hakkında merak ettiği soruları yazdığı mektuba Windsor Sarayı'ndan cevap gecikmedi.

Kraliçenin en yakın nedimesi kraliçe adına mektuba cevap vererek öğrencinin Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti.

"MAJESTELERİ ÇOK MEMNUN OLDU"

Nedime mektubunda, "Kraliçe, güzel mektubun ve köpeğin Cookie ile fotoğrafın için sana yazıp teşekkür etmemi istedi" ifadelerini kullandı.

Mektubun devamında Elizabeth'in haber almaktan çok memnun olduğunu vurgulayan nedime, "Majesteleri size kişisel olarak cevap veremese de, kendisinin yaşamı ve çalışmasına olan ilginizi takdir etti. Hoşunuza gideceğini umduğum küçük bir bilgiyi de ekliyorum Majesteleri çok memnun oldu. İyi dilekleriniz ve düşünceleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenci Bade Ekiz'in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.

Bade'nin Kraliçe'ye yazdığı mektupta geçen ifadeler şöyle:

"Merhaba Kraliçe Elizabeth. Ben Türkiye'den Bade Ekiz. 10 yaşındayım, bana 'bal arısı' derler. Sana hayranım çünkü sen çok güçlüsün. Birçok ülkenin kraliçesisin ve atların var. Ben atları çok seviyorum. Atların çok tatlı. Bir gün İngiltere'ye gelirsem seni ve atlarını görmeyi çok isterim.

Müzik dinlemeyi sever misin? Ben müziği seviyorum fakat piano nasıl çalınır bilmiyorum. Ama sesimin güzel olduğunu düşünüyorum, şarkılar yazıyorum.

Sen koronavirüsten korkuyor musun? Ben çok korkuyorum. Çünkü bizim ülkemizde birçok insan öldü.

Kitap okuyor musun? Ben okumayı çok seviyorum. Benim favori yazarım Jack London. Biliyor musun ben de kitap yazıyorum! Adı Paris.

Resim yapmayı seviyorum. Benim favori sanatçım Franz Marc. Ben 2020 yılında Mavi At adını verdiğim bir resim çizdim. Bir şey söylemeyi unuttum. Benim bir de köpeğim var. O bir labrador ve onun adı Cookie. Sana bir fotoğrafımızı yolluyorum."