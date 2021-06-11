IKBY: PKK, Avrupa vatandaşları üzerinden bölgede istikrarsızlık planlıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü PKK'nın, "Barış ve Özgürlük Grubu" adı altında Avrupa pasaportu taşıyan bazı kişileri IKBY'nin istikrarını bozmak amacıyla bölgeye gönderdiğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İçişleri Bakanlığı, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik birçok saldırıda bulunan PKK'nın IKBY'ye karşı planlarına ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, PKK'nın her zaman IKBY'nin iç işlerine müdahale etmeye ve istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

"PKK, Avrupa vatandaşları üzerinden bölgenin istikrarsızlık planlıyor"

Ayrca açıklamada örgütün, bölgeye karşı planlarının bir parçası olarak, içeriden bir elin desteğiyle "Barış ve Özgürlük Grubu" adı altında birçok Avrupa vatandaşını bölgenin istikrarını bozmak için bir araç olarak kullanmak üzere IKBY'ye gönderdiğinin altı çizildi.

IKBY'nin ve özellikle Erbil'in istikrarının korunmasının kırmızı çizgi olduğu belirtilerek, bu istikrarın herhangi bir bahane ya da grup adı altında bozulmasına izin vermeyecekleri vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasının devamında, söz konusu grupların niyetlerinin gerçekten barış ve huzur olması durumunda, yönlerini Kandil'e çevirmeleri gerektiği çünkü huzursuzluk ve savaş kışkırtıcılığının oradan kaynaklandığına dikkat çekildi.