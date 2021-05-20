İki aile arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Akraba olduğu öğrenilen aileler arasında çıkan silahlı kavgada, biri mahalle sakini ikisi aile üyesi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
MAHALLE SAKİNİ YARALANDI
İki aile arasındaki kavgada baba ve oğlu ile ismi öğrenilemeyen bir mahalle sakini kadın açılan ateş sonucu silahla yaralandı. Şüpheliler de olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye yaralı olarak kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden kişinin oğlu ile olayın yaşandığı sokakta oturan mahalle sakini bir kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER İNCELENECEK
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan ve aile üyelerinden de bilgi alan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri, taraflardan birisine ait olduğu öğrenilen ve olayın yaşandığı sokakta park halinde duran hafif ticari bir aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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