İki grubun kavgası: Ölü sayısı 3 oldu

Malatya’nın Yeni Hamam Mahallesi Akpınar Meydanı'ndaki bir kafede, mekanın işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan iki grup, 18 Haziran akşam saatlerinde konuşmak için bir araya geldi.

Borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

1 tüfek ve 5 tabancanın kullanıldığı kavgada; Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş hayatını kaybederken, İsmail Artuç (31) ile birlikte 5 kişi yaralandı.

16 gün sonra can verdi

Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olaya karışan 11 şüpheliden, 7'si tutuklandı.

Yaralılardan İsmail Artuç 16 gün sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.