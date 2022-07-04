İki grubun kavgası: Ölü sayısı 3 oldu
Husumetli 2 grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralı olan kişi de tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 04.07.2022, 09:25
Malatya’nın Yeni Hamam Mahallesi Akpınar Meydanı'ndaki bir kafede, mekanın işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan iki grup, 18 Haziran akşam saatlerinde konuşmak için bir araya geldi.
Borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
1 tüfek ve 5 tabancanın kullanıldığı kavgada; Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş hayatını kaybederken, İsmail Artuç (31) ile birlikte 5 kişi yaralandı.
16 gün sonra can verdi
Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Olaya karışan 11 şüpheliden, 7'si tutuklandı.
Yaralılardan İsmail Artuç 16 gün sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.
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