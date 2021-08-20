İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörlerin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, 18 yaşındaki Yunus Emre Tenor isimli genci hayattan kopardı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde iddiaya göre, Yunus Emre Tenor idaresindeki 16 ZC 048 plakalı traktör, anı yöne gitmekte olan S.I., yönetimindeki 45 Y 4492 plakalı traktöre arkadan çarptı. Tenor idaresindeki traktör, çarpmanın etkisiyle savrularak yakınlarda bulunan köprünün üzerinden yaklaşık 11 metrelik şarampole yuvarlandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Tenor, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

JANDARMA TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Tenor'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.