İki yabancı uyruklu çekçekçi birbirini dövdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerinde karşılaşan iki çekçekçi, çöp konteyneri ve çevresine atılan geri dönüşüm maddelerini almak istedi.

Ancak bu işlem kısa bir süre sonra tartışmaya döndü. Atıkları paylaşamayan çerçekçiler, kavga etmeye başladı.

İkilinin arasında çıkan sözlü tartışma, sopaların kullanıldığı kavga döndü.

Saldırgan kaçtı, yaralı hastanede

Öfkeli şahıs, sopayla başına vurduğu adamı yaraladı.

Saldırgan çekçek arabasıyla kaçarken, yaralı şahıs ise olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çekçek arabası ise zabıta ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.