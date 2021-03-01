İkinci el fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Otomobil piyasalarında koronavirüs ile birlikte büyük bir talep patlaması yaşandı, hatta ikinci el fiyatları sıfırdan pahalı olmaya başlamıştı. 2020 sonu itibariyle fiyatlarda düşüş gözlemlendi. İkinci eldeki düşüş devam edecek mi? İkinci el otomobil almak için uygun zamanda mıyız? Uzmanlar bu soruları yanıtladı.

TÜRKİYE 01.03.2021, 14:14
İkinci el fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Covid-19 pandemisiyle vatandaşlar toplu taşıma yerine otomobillere yönelmişti. Ayrıca kamu bankalarının uygun faiz oranlarıyla başlattığı kredi kampanyaları ile ikinci el piyasasında büyük bir talep artışı yaşandı.

Normalleşme sürecinin yaşandığı yaz aylarında hem tatil hem de şehirlerarası seyahatler arttığı için ikinci el fiyatlarında düşüş olmamıştı. Sonbaharda ikinci dalganın etkisiyle tabloda değişimler gözlemlendi.

İkinci el fiyatları düşmeye devam edecek mi?

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan'a göre bunda Kasım ayı ile birlikte sokak kısıtlamalarının başlaması, mesai saatlerinin kademelendirilmesi, kurumların evden çalışma yöntemini giderek yaygınlaştırması önemli rol oynadı. Hürriyet.com.tr’ye konuşan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Yaz aylarında artan şehirlerarası seyahatlerin de azalmasından kaynaklı, özellikle büyük şehirlerde insan ve araç hareketinin azalması piyasayı ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, ikinci el araç piyasasında bir miktar etkisini gösterdi. Diğer taraftan normalleşme sürecinde büyük üreticilerin kapasitelerini yükseltmesi ve sıfır araç arzının artmasıyla beraber, daha aylar öncesinden sıfır araç bekleyen belli bir grup tüketici de ertelenmiş alımları yaparak otomobillerine kavuştu.”

Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle ikinci el araçlara yönelik talepte bir doygunluk ve ardından düşüş gözlemlemeye başladıklarını söyleyen Erdoğan, “Bu süreç içerisinde otomobil firmaları tarafından geleneksel yıl sonu kampanyalarının devreye girmesi, ikinci araç piyasasında talebin durgun olmasına etki etti” diye konuştu.

2. el fiyatlarında düşüş trendi ise hâlâ devam ediyor. Erdoğan, Aralık 2020'de ilk defa yüzde 1’e yakın düşüş gösteren ortalama ilan fiyatlarının, benzer bir seyir izleyerek son iki ayda yüzde 2’ye yakın gerilediğini belirtiyor. Erdoğan'a göre ilan üzerinden pazarlık yapıldığı da dikkate alındığında satış fiyatlarında daha yüksek oranda düşüş olduğu tahmin ediliyor.

Peki fiyat düşüşleri tüm sınıflarda görülüyor mu, önümüzdeki aylarda daha da düşüş olur mu, şu an ikinci el otomobil almanın zamanı mı?

Bu sorunun yanıtı için bir başka sektör profesyoneli, arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk ile konuştuk.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ TÜM SINIFLARI KAPSIYOR MU?

Genel olarak tüm sınıflarda farklı oranlarda düşüşler olduğunu söyleyebiliriz. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25’e ulaşan fiyat değişimleri görüyoruz. İkinci elde en çok düşüşü satış hacmi daha az olan spesifik markalarda görüyoruz. Tüketicinin sık tercih ettiği modellerde de düşüşler daha sınırlı.

KISITLAMALARIN HAFİFLEMESİ FİYATLARI NASIL ETKİLER?

Kısıtlamaların mart ayı gibi hafiflemesiyle piyasadaki canlılık artabilir çünkü pandeminin seyri ve aşıdaki gelişmeler birçok sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de doğrudan etkiliyor. Araç üretim ve tedarik aşamalarında beklenmeyen durumlar olmaması, son birkaç gündür yukarı yönlü hareketler gösteren döviz fiyatlarının normal seyretmesi halinde, sıfır araç satışlarındaki pozitif seyrin, ikinci eldeki düşüşün devamını sağlayacağını düşünüyorum.

SATIŞLAR NE ZAMAN YÜKSELİR? 

Aslında sıfır otomobillerde satış rakamları gayet iyi. ODD verilerine göre ocak ayındaki binek araç satışı geçtiğimiz yılın yaklaşık yüzde 60’ın üzerinde. 2020 yılında sıfır araç tedariğinin sıkıntılı olduğu süreçte ikinci elde ciddi bir talep patlaması yaşanmış, hatta “ikinci el arabalar sıfır fiyatından pahalı satılıyor” serzenişlerini görmüştük. Şu an için ikinci eldeki durgunluğun sebebi, araç sahiplerinin bu düşüşü içselleştirmekte zorlanması. Kurumsal satıcılar fiyatlarını belirli kayıpları göze alarak düşürüyor.

Ancak bireysel satıcılarda bu durumu daha sınırlı görüyoruz. Dolayısıyla 2020 modelleri de kapsayan sıfır araç kampanyalarının sona ermesi, bireysel alıcı ve satıcıların mevcut fiyat seviyelerini kabullenmesi ile tekrar satışların normalleşmesi mümkün olur. Bunu mart ayı ile birlikte yavaş yavaş görebiliriz. Tabii son birkaç gündür dövizdeki hareketlilik de buradaki hikâyeyi farklılaştırabilir.

İKİNCİ EL YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYORDU, BU HALA GEÇERLİ Mİ?

Son bir iki yıldır ikinci el otomobiller yatırımdan ziyade, ‘ticaret aracı’ olarak bir emtia gibi görülebiliyor. Farklı meslek gruplarındaki esnafın veya bireylerin al-sat yaparak kazanç sağlamaya çalıştığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl ikinci eldeki rakamlarda bunun da etkisi büyüktü.

FİYATLARI MANİPÜLE ETMEK MÜMKÜN MÜ? VATANDAŞ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Biz bir aracın eder fiyatını bulduğunda, alıcının o aracı satın almaya ikna olduğunu düşünüyoruz. Bence tüketiciler almak istediği bir aracı, sıfır araç fiyatlarına, ikinci el piyasasındaki dinamiklere ve ekonomik gelişmelere bakarak çok iyi değerleyebiliyor. Bu açıdan ilanlarda manipülatif diyebileceğimiz fiyatlar yer alsa bile, bunların alıcılar nezdinde pek karşılık bulduğunu düşünmüyorum. Zira tüketiciler sıfır araç fiyatlarını da sorgulamakta ve buna göre bir ikinci el değerlemesi yapmaktalar. Geçtiğimiz yıl bu düşüncenin oluşmasına sebep olan temel husus, sanıyorum sıfır araçların bayiden alınarak spot piyasasına sürülmesi ve bu nedenle “bazı ikinci el modellerin fiyatları sıfırından pahalı” yorumlarının yapılmasıydı.

ARAÇ ALMAYI DÜŞÜNENLER NELER YAPMALI?

Fiyat düşüşünün şu an uygun bir alım ortamı yarattığını söylemek mümkün. Zira ikinci el araca olan talep ve hacim düşmüş durumda. Alıcıların pazarlık gücünün bu açıdan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

#Araç #Fiyat #İkinci el
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