İkinci el otoda en çok satanlar!

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar; bu yılın şubat ayında, ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artış gösterdi ve toplam toplam 123 bin 497 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu.

Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik düşüş kaydedildi.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Bu yılın şubat ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 770 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 662 ile ikinci ve Ford da 12 bin 975'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları 11 bin 704 adetle Fiat, 7 bin 163 adetle Opel, 6 bin 460 adetle Peugeot, 6 bin 241 satışla Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile BMW, 5 bin 927 adetle Hyundai ve 4 bin 370'le de Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın şubat satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 76'sını oluşturdu.

EN HIZLI FIAT SATILDI

Şubat ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 76 gün oldu. En hızlı satılan marka 65 günle Renault, en yavaş satılan ise 97 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Şubat ayında, ikinci el online otomobil (sadece binek) pazarında toplam 98 bin 678 adet satış yapıldı.

En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Volkswagen Passat modeli 4 bin 582 satışla zirvedeki yerini korudu.

Satışlarda, Renault Clio 4 bin 194 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 559 adetle üçüncü oldu.

Ford Focus modeli ise 3 bin 467 adetle dördüncü, Opel Astra da 3 bin 155 adetle beşinci sırada yer aldı.

Ardından 2 bin 600 adetle Renault Fluence, 2 bin 562 adetle Toyota Corolla, 2 bin 417 adetle Fiat Egea, 2 bin 373 adetle Renault Symbol ve 2 bin 271 adetle de Volkswagen Golf sıralandı.

TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise şubat ayında 24 bin 819 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda Türkiye'de geniş aileler tarafından da sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo 2 bin 939 adetle ilk sıradaki yerini korudu.

Doblo'yu, 2 bin 339 adetle Ford Transit Tourneo/Courier, 2 bin 129 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 97 adetle Ford Transit Tourneo/Connect, 1.885 adetle VW Caddy, 1.282 adetle VW Transporter, 1.281 adetle Ford Transit, 1.270 adetle Renault Kangoo, 980 adetle Peugeot Partner ve 609 adetle de Citreoen Berlingo takip etti.