İkiz kardeşler aynı gün koronadan öldü
58 yaşındaki ikiz kız kardeşler koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede, aynı gün saat farkıyla hayatlarını kaybetti.
TÜRKİYE 10.04.2021, 12:08
Alanya'da yaşayan 2 erkek çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve ikizi 2 kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber, koronavirüs nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı.
BİRKAÇ SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER
Bir süredir hastanede tedavisi süren Demirel dün saat 16.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, aynı gün saat 22.00'de de kız kardeşi Berber yaşamını yitirdi.
İkiz kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlar büyük üzüntü yaşadı.
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