İklim bozuldu, Göçmen kuşlara dikkat!

Kısa bir bahar havasının ardından neredeyse tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi, milyonlarca göçmen kuşu tehdit ediyor. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Emin Yoğurtçuoğlu, Ereğli-Karaman yolunda, yüzlerce göçmen kuşu yol ortasında buldu. Yoğurtçuoğlu, otoyollara konmak zorunda kalan onlarca ibibik ve Bozkır Toygarı’ndan bazılarını aracına alarak kurtardı.

YÜZLERCESİ EZİLİYOR

Emin Yoğurtçuoğlu, sürücüleri de yola konan göçmen kuşların hayatını kurtarmak için uyararak, “Anadolu’nun birçok yerinde kar etkili oluyor. Bütün bahar göçmeni kuşlar zor anlar yaşıyor. Karda böcek bulamadıklarından açlıktan yollara iniyorlar. Bitap durumdalar. Yüzlercesi ezilmiş halde. Sürücüler lütfen dikkatli olsun. Yolda bitap kuş görürseniz bir süre arabanıza alıp ısıtabilirsiniz. Böcekçil kuşların gagaları ince ve uzundur. Ekmek yemezler” dedi.







İMKÂNI OLAN BESLESİN

Yoğurtçuoğlu, göçmen kuşların ölüm kalım mücadelesi verdiğini belirterek, sosyal medyadan şunları paylaştı: “İmkânı olanlar besleme yapsın. Karayolları ekipleri ve milli parklar, kar yağan yolların 10 metre kenarlarına kuşlar için besinler koysunlar. Karayolları ve Emniyet, sürücülere yollara konan göçmen kuşları ezmemeleri konusunda uyarı mesajları atsın. Daha şimdi bunu yazarken yanımdan hızla geçen bir sürücü bir Bozkır Toygarı’nı daha ezdi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kurtarabildiğimi kurtarıyorum.”

EZİLMEKTEN KURTARDI

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, otoyollara konmak zorunda kalan onlarca ibibik ve Bozkır Toygarı’ndan bazılarını aracına alarak kurtardı. Göçmen kuşların karda böcek bulamadıkları için açlıktan otoyollara indiklerini söyleyen Yoğurtçuoğlu, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.