İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
TÜRKİYE 13.01.2021, 12:03
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının, örgüte 2010 ve 2014'te katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle 2021'de ikna yoluyla terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 3'e yükseldi.
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