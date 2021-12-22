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İkna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

TÜRKİYE 22.12.2021, 16:16 22.12.2021, 16:33
İkna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları başarıyla sürüyor.

Çalışmalar sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artıyor.

3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Son olarak PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

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Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 200'e ulaştı.

#İçişleri Bakanlığı #teslim #pkk
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