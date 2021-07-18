İl il Kurban Bayramı namazı saatleri... Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta?
Müslümanlar, bayramın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü idrak etmeye hazırlanırken, illerdeki bayram namazı saatleri de belli oldu.
ANKARA, İSTANBUL, İZMİR...
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namazının hangi ilde saat kaçta kılınacağını duyurdu.
Buna göre bayram namazı; Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.
İLLERDEKİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
"Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.35, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13, Burdur: 06.25, Bursa: 06.25, Çanakkale: 06.36,
Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00, Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15, Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.58, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05, Iğdır: 05.26, Isparta: 06.24, İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36, Kahramanmaraş: 05.59,
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