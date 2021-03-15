İlçede ev ziyaretlerine yasak getirildi!
Edirne'nin İpsala ilçesinde, ev ziyaretleri yasaklandı.
TÜRKİYE 15.03.2021, 13:49 15.03.2021, 13:57
Çok yüksek riskli şehirdeki bir ilçede ev ziyaretlerine yasak.
"Çok yüksek riskli" şehirler arasında bulunan Edirne'nin İpsala ilçesinde, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala ilçesinde vaka sayısı varyant virüsün de etkisiyle artış gösterdi.
Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ev ziyaretleri geçici olarak yasaklandı.
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