İletişim Başkanlığı, Ayasofya'da özel gösteri düzenledi

Galata Kulesi'nde düzenlenen etkinlik

Öte yandan Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte ise İstanbul'un fethini anlatan görseller ışık ve video haritalama yöntemi ile kuleye yansıtıldı.

Görsellerin paylaşıldığı kulede Fetih suresi de yer aldı.