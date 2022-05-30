İletişim Başkanlığı, Ayasofya'da özel gösteri düzenledi

İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yılına özel, olağanüstü bir gösteriye imza atıldı.
İletişim Başkanlığı, fethin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle kutlama düzenledi.
İstanbul'da görkemli kutlama
Gösterilerde, 1453'te henüz 21 yaşında İstanbul'u fethedip Osmanlı Devleti'ni üç kıtada hüküm süren dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in at üstündeki görseli yer aldı.
Ayrıca fethin sembolleri, gökyüzü video haritalama yöntemiyle Ayasofya Camii'nin üzerinde izleyicilere aktarıldı.
"Ayasofya'da ezan susmayacak"
Dikkatleri üzerine çeken kutlama sırasında fethe dair bilgiler görsel içeriklerle zenginleştirildi.
Coşkulu anlatımda, "Fethin nişanesi Ayasofya'da ezan susmayacak, İstanbul ebediyen Fatih'in adıyla anılacak" ifadesi kullanıldı.
Galata Kulesi'nde düzenlenen etkinlik
Öte yandan Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte ise İstanbul'un fethini anlatan görseller ışık ve video haritalama yöntemi ile kuleye yansıtıldı.
Görsellerin paylaşıldığı kulede Fetih suresi de yer aldı.