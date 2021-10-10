İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Erzurum’da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlıkları kameralara yansıdı. Önce drone’dan korkup kaçan çocuklar, daha sonra ise kovalamaya başladılar.

TÜRKİYE 10.10.2021, 12:24
İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Erzurum'un Köprüköy ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Duatepe Mahallesi'nde dışarıda oynayan ilkokul öğrencileri, gökyüzündeki drone'u görünce korkarak kaçmaya başladılar. Bir süre drone'dan koşarak kaçan çocuklar, alışınca bu kez de onu kovalamaya başladılar. Yere inen drone'a dokunan çocukların şaşkınlığı ve mutluluğu ise kameralara yansıdı.

#Erzurum #Drone #AksuTV #AksuTVHaber
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