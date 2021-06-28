İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 17,29'iken,bu hafta 14,55 oldu

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az koronavirüs vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.

BAKAN KOCA: AŞIMIZI YAPTIRALIM

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte yaptığı paylaşımda "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, vaka sayısının en çok azaldığı iller grafiğini de paylaştı. Buna göre, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat oldu.