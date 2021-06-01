İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum (22-28 Mayıs 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE VAKA SAYILARI

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK DÜŞEN İLLER

Vaka sayısı en çok düşen iller Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli oldu.

Vaka sayısının en çok olduğu il ise Gümüşhane oldu.