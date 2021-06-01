İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum (22-28 Mayıs 2021)
Sağlık Bakanlığı, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları ile vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 35,95 'iken,bu hafta 30,99 oldu.
TÜRKİYE 01.06.2021, 20:40 01.06.2021, 20:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE VAKA SAYILARI
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
VAKA SAYISI EN ÇOK DÜŞEN İLLER
Vaka sayısı en çok düşen iller Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli oldu.
Vaka sayısının en çok olduğu il ise Gümüşhane oldu.
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