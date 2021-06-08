İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum
Sağlık Bakanı Koca, güncel tabloyu değerlendirerek vaka sayılarındaki düşme eğiliminin devam ettiğini duyurdu. Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 30,99'iken,bu hafta 24,94 oldu.
TÜRKİYE 08.06.2021, 17:10 08.06.2021, 17:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Mayıs - 4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık vaka sayısı, İstanbul'da yüzbinde 89'dan 63'e düştü.
Ankara'da 99,50 olurken, İzmir'de de 41,23 oldu.
EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL: GÜMÜŞHANE
Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yı takip eden iller ise Bilecik, Bayburt, Kocaeli, Kırklareli.
"DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR, BU GÜCE GÜVENİN"
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.
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