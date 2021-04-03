İllerin haftalık vaka haritası açıklandı! Kahramanmaraş'ta büyük artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.



DURUMU LEHİMİZE ÇEVİRMEK ELİMİZDE



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde.'' ifadelerini kullandı.



İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM



İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.







EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL



Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanl