İnce'den CHP'ye tepki: Parti her hafta bir skandalla uğraşıyor

Memleket Hareketi'ni başlatan siyasetçi Muharrem İnce, İstanbul'da yeni oluşumunun yol haritası ve kadrosunu tanıttı.

İnce, parti kurup kurmayacağı ile ilgili, "Bakarız ona zamanı gelince. Biz şimdi milleti dinliyoruz. Millet kur derse kurarız elbet. Bizim cumhurbaşkanı adaylığı derdimiz yok" dedi.

İnce'den CHP'ye: Parti her hafta bir olayla uğraşıyor

CHP'den gelen tepkilere ise şöyle yanıt verdi:

"Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Bir hafta mafya lideri, CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor, bir hafta CHP'li bürokrat genel başkanına hakaret ediyor, bir hafta Atatürk diyemiyor. Bekliyorum şimdi bu hafta ne çıkacak. Valla bizim bir suçumuz yok, bizim bunlarla alakamız yok. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan, partide siyaset yapmaya. En büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben. Bölme diye bir şey yok, 50+1de bölme olmaz. "