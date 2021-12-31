İnşaat iskelesi işçinin üzerine devrildi
Başakşehir'de çalıştığı inşaattan çıkan şahsın üzerine iskele devrildi. Kafasına isabet eden demir parçasına aldırmayan işçi yoluna devam etti.
TÜRKİYE 31.12.2021, 14:21
Olay, 29 Aralık Çarşamba günü saat 17.20 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattaki mesaisini tamamlayan işçi, ardından iskelenin üzerinden atlayarak oradan çıktı. Bu sırada yerinden oynayan iskele işçinin üzerine düştü.
Kafasına isabet eden iskeleye aldırmayan işçi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İşçi olayı şans eseri yara almadan atlatırken, inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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