İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi
Balıkesir sanayide oto tamircilik yapan bir şahsın, sahipli oldukları belirtilen köpekleri zehirlemesi tepkilere neden oldu. Zehirlenen köpeklerin, titreyerek can verdiği anlar da hayvanseverlerin kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 07.07.2021, 22:29
Balıkesir'de bulunan sanayi sitesinde oto tamirci olarak görev yapan M.K. isimli şahsın, sanayi sitesi içerisindeki köpekleri zehirlemesi büyük tepkilere neden oldu. Kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülerde, M.K. isimli şahsın köpeklere zehirli yiyecek verdiği görülüyor.
ZEHİRLENEREK CAN VERDİLER
Saniye saniye kaydedilen anlarda, M.K. isimli şahıs tarafından verilen yiyecekleri yiyen köpekler görülüyor. Köpekler, aradan bir süre geçmesinin ardından zehirlenerek can verdi.
AĞIZLARINDAN KÖPÜKLER ÇIKTI
Köpeklerde bir değişim olduğunu gören hayvanseverler de köpeklerin ağızlarından köpük çıkan anların videosunu çekti. Söz konusu videoda, ağzından köpükler çıkan köpeğin titreyerek öldüğü görülüyor.
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