İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi

Balıkesir'de bulunan sanayi sitesinde oto tamirci olarak görev yapan M.K. isimli şahsın, sanayi sitesi içerisindeki köpekleri zehirlemesi büyük tepkilere neden oldu. Kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülerde, M.K. isimli şahsın köpeklere zehirli yiyecek verdiği görülüyor.

ZEHİRLENEREK CAN VERDİLER

Saniye saniye kaydedilen anlarda, M.K. isimli şahıs tarafından verilen yiyecekleri yiyen köpekler görülüyor. Köpekler, aradan bir süre geçmesinin ardından zehirlenerek can verdi.

AĞIZLARINDAN KÖPÜKLER ÇIKTI

Köpeklerde bir değişim olduğunu gören hayvanseverler de köpeklerin ağızlarından köpük çıkan anların videosunu çekti. Söz konusu videoda, ağzından köpükler çıkan köpeğin titreyerek öldüğü görülüyor.