İnsansız kara araçlarının kullanımı başladı!
Milli Savunma Bakanlığı, insansız kara araçlarının (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını duyurdu.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları meyvesini vermeye devam ediyor.
Son olarak düşman unsurlarının gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayacak İnsansız Kara Araçları (İKA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandı.
GİRİLEMEYEN, GÖZETLENEMEYEN VE MÜDAHALE EDİLEMEYEN BÖLGELERDE KULLANILACAK
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı ve bir de İKA sisteminin özelliklerinin anlatıldığı infografik paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muharebede, her türlü harekatta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan insansız karaaraçları (İKA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlanıyor." denildi
.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0