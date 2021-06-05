İnternette en çok otel ücretleri araştırılıyor!

Düşünceler Pratiğe Dökülmeye Başlandı 1 Haziran Sonrası Açıklanan Kararlarla Birlikte Tatil Süreci Hızlandı.

İnternette En Çok Aranan Otel Fiyatları Oldu, Bu Rakam Geçen Seneye Göre 2 Kat Arttı.

Sadece ÜCRET Arayışı Değil Rezervasyonlarda Arttı Tatil Planlarında Gözler 1 Hazirandaydı Kararlarda Açıklanınca Vatandaşlar Alışveriş Yapmaya Başladı.

Son Dönemin Kiralık Yazlık Arayışı İse Son 5 Senenin Zirvesine Ulaştı Kaş Marmara Fethiye Bodrumda Nerdeyse Boş Villa Kalmadı Özellikle Kurban Bayramı Dönemi İçin Rezervasyonlar Patladı.

Valiz Güneş Gözlüğü Güneş Kremi Havlu Gibi Tatil Ürünlerinin de İnternet Araştırmasında %55 Artış Yaşandı.

HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI