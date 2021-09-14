İnternetten tanıştığı kadının parasını çaldı, hesabını ödedi
İnternetten tanıştığı adamla, Esenyurt’ta bir kafede buluşan kadın, çantasını bırakıp tuvalete gitti. Kadının çantasından para çalan adam, hesabı da ödeyip kayıplara karıştı.
TÜRKİYE 14.09.2021, 13:13
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, 8 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde bir kadın, internet üzerinden tanıştığı bir adam ile Esenyurt Meydanı'nda bir kafede buluştu.
Kadın çantasını masada bırakarak tuvalete gittiğinde, masada tek kalan adam çantada bulunan bir miktar parayı alarak cebine koyduktan sonra, hesabı da ödeyip kayıplara karıştı.
Yaşanan anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜLERİ ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Masaya döndüğünde çantasının kurcalandığını ve parasının yerinde olmadığını gören kadın, kafe çalışanları ile konuşarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Hırsızlık olayının açığa çıkması ile görüntüleri alan kadın, polise giderek şikayetçi oldu.
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