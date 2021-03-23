İntihar mı cinayet mi? Kıyıya vuran cansız bedeninin muamması
Hidroelektrik santrali baraj gölünde Abdurrahman Y.'nin cansız bedeni bulundu. Yıldız'ın ölüm nedeni araştırılıyor.
TÜRKİYE 23.03.2021, 11:31 23.03.2021, 11:33
Çorum kent merkezine bağlı Ambarcı köyünde hidroelektrik santrali baraj gölünde erkek cesedi olduğunu fark edenler, jandarmaya haber verdi.
OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI
Gelen jandarma ve sağlık ekipleri cansız bedeni kıyıya çıkardı. Abdurrahman Y. olduğu belirlenen kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Abdurrahman Y.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.
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