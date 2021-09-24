Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. #MSB #TSK https://t.co/RrvHoihqzC