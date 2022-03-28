Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 28.03.2022, 14:58 28.03.2022, 15:10
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist tespit edildi.
Silahlı insansız hava aracı ile düzenlenen operasyonda tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Mücadelemiz sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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