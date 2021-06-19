Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.