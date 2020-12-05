Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."