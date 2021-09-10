Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ettiğini ifade etti.

Bakanlık, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.