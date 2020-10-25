Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 25.10.2020, 10:48 25.10.2020, 10:56
Terörle mücadele sınır ötesinde de hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
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