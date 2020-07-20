Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin imha edilmesine yönelik başlatılan Pençe Kaplan harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.