Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz

Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlar da devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.