Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden bir adamla tartıştı.

"ALLAH'IN EZİĞİ"

Arabadan inip tartıştığı adamın yanına giden Arıcı "Senin gibi adamların yüzüne nasıl tükürüyorum bak" deyip birkaç kez tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü. Türkürdükten sonra hırsını alamayan şarkıcı, görüntülerde "Hoşçakal Allah'ın eziği, defol. Adam ol" diye bağırmaya devam ediyor.

"KORONA SALGINI VAR"

Neye uğradığını şaşıran sürücü, "Korona salgını varken birine tükürmek suç." dedi. Adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

"UYARMAK İSTEDİM"

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfretti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı." ifadelerini kullandı.