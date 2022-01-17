İş insanı Av. Burak Soylu “Pelin Çift İle Gündem Ötesi” programının konuğu oldu
TRT1 ekranlarında yayınlanan “Pelin Çift İle Gündem Ötesi” programının konuğu Har Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Av. Burak Soylu oldu.
TÜRKİYE 17.01.2022, 15:19
Dijital evren, Metaverse’ün konuşulduğu programda Burak Soylu, GoArt programı kapsamında; Metaverse nedir, Metaverse dünyasına nasıl girilir, nasıl avatar oluşturulur, dijital ortamda mülk edinmekten ticarete neler yapılabilir, yeni dünyada hangi meslekler ön plana çıkacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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