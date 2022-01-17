İş insanı Av. Burak Soylu “Pelin Çift İle Gündem Ötesi” programının konuğu oldu

Dijital evren, Metaverse’ün konuşulduğu programda Burak Soylu, GoArt programı kapsamında; Metaverse nedir, Metaverse dünyasına nasıl girilir, nasıl avatar oluşturulur, dijital ortamda mülk edinmekten ticarete neler yapılabilir, yeni dünyada hangi meslekler ön plana çıkacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.