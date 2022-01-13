İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bahçesaray-Hizan kara yolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi çığın altında kaldı, operatör Kemal A. ise son anda kurtuldu.
TÜRKİYE 13.01.2022, 17:21
Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkiinde kar temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine çığ düştü.
İş makinesi operatörü Kemal A. son anda kendisini kurtarırken, araç çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi.
Hafif yaralanan operatör Kemal A., Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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