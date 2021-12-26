İş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Öcal'ın iş makinesinin altında kaldığını gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yaralanan Öcal, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öcal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.