İş yerini açarken kurşun yağmuruna tutuldu!

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı'nda, sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen Mehmet Aşık'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Aşık’ın vücuduna, 5 mermi isabet etti. Ağır yaralanan Aşık, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Aşık’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çocukların kavgasına, ailelerin de dahil olduğu öğrenildi

Mehmet Aşık'ın çocuğunun, dün komşularının çocuğuyla kavga ettiği, ailelerin de dahil olmasıyla kavga çıktığı, Aşık ile komşusu R.K. arasında gerginlik olduğu öğrenildi.