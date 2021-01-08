İşçi servisi devrildi: 2 ölü 16 yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 08.01.2021, 16:56 08.01.2021, 19:34
Sedat Uzuner idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan servis midibüsü Serhat Caddesi'nde devrildi.
Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halim Türk ve Kenan Demir, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
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