İşçi servisi devrildi: Yaralılar var
Fabrika işçilerinin bulunduğu bir servis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Olay sonucu 18 kişi hastanelik oldu.
TÜRKİYE 23.05.2022, 18:17 23.05.2022, 19:33
Çankırı-Eldivan karayolu Ecevit yokuşu mevkisinde seyir halinde olan işçi otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki arazilik alana devrildi.
Kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
18 yaralı
Otobüste bulunan 18 kişi yaralandı.
Bazıları araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
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