İşçilere araba çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Ankara Yenimahalle’de aydınlatma direklerine bakım yapan işçilere araba çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 25.09.2021, 11:12
Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Ankara Bulvarı’nda Merkez istikametten, Etimesgut istikametine gitmekte olan 25 yaşındaki İsmail Kaanhan A. kontrolündeki otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direklerine bakım yapmak için yol güvenliğini sağlayan işçilere ve işçilerin kullandığı kamyonete çarptı.
Kazayı gören sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İŞÇİLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ, 2'Sİ YARALI
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede belediye işçisi 38 yaşındaki Enes S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Belediye işçilerine çarpan otomobil sürücüsü İsmail Kaanhan A. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralan diğer işçiler 29 yaşındaki Salih Ç. ve 44 yaşındaki Serdar D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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